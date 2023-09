Bás Loch nEathach

Faoi dhraíocht ó dhoiríneas, ba cheart go mneadh cuma ar Loch nEathach mar mhuir tíre gléasta. Is é an loch uisce dul chuige is mó in Éirinn, ag soláthar uisce óil do thart ar 750,000 duine, 40% den daonra in aon tír ó Thuaisceart Éireann, agus is áit iachta, snámha, agus siamsaíochta iontach é freisin.

Agus í i bhfad ó bheith iontach anois. Sa lá atá inniu ann tá go leor de a cuid uisce gan síoda, agus tá a dromchla ag fóirsean spéirlinga.

Ar aghaidh linn go Pointe Cranfield, ar bhruach tuaisceartach na locha, agus beidh an fál ón sluaigh suas i gconlaí. Níl neamhord ann don bruscair a chailleann i mbéal na slóige. Tá comharthaí ann a chuireann buataisí ag máirseálaí amuigh tír cairdte agus a choinneáil Spára thart. Is iad báis do choirce agus madraí gorma agus sionnaigh an dainséar. Deirtear go bhfuil líon na n-éin seo thart.

Tueann tuantangacha éagsúla bheagú suntasach na bacterice. Le himeacht na mblianta tá ceangail folaige fáilteach curtha chuici, mar thoradh ar rithisteach ó feirmeacha agus tortana seádaithe, lena n-áirítear scuabadh rafta. Is dócha go bhfuil tuilleadh bainneachtáin ag sionnach ón aer saore. Is fadaithe tosach an-mheasúil é, a bhíg ceannach gach bith bríce. Is fadaithe breislic ag a lán den seaghas tarraingteach, amhail cearnóg bréige, an t-uisce glas na hÉireann.

Tá réiteachanna ar fáil, ach tá costas orthu. Is féidir le haghaigh ag baint amach na muilte go dofaigh. Scaoilfí go leor na mbruachbhalla níos ísle chun an méid séarachais bruta atá á dumptáil a laghdú.

Óráidítear ar roinnt feirmeoirí a fháil deontas I gcomhair “strócairí riparian”— réadú feirmeacha gar don uisce agus féadtar plandaí iompar ar na muilte. Is fearr ar fad, ba chóir tacaíocht a bheith ag feirmeoirí gan ríochtáil go gairid feirtilí. Féadfar meaisíní a úsáid chun cíor a chur isteach sa talamh seachas a scaipeadh ar an mórthír. Tá togra ag dul ar aghaidh a mhapaítear comhdhúile talún gach gort in aon bhliain in Tuaisceart Éireann.

Nuair a bheidh sé críochnaithe, ba cheart go mbéadh tuiscint níos fearr ag feirmeoirí ar cheimic talún, agus iarrfar orthu an líon ceart feirtilí a úsáid.

Tá imeartha folaí Loch nEathach ón am atá thart mar go raibh sé rubalta. Ar a laghad pléitear faoin bhfadhb i nuachtáin, sna sraitheanna cainte raidió agus ag polaiteoirí. D’fhéadfadh sé tamaill agus ceannaireacht a bheith ag teastáil le gníomhaíocht tiomnaithe a fháil.

Faraor, tá polaitíocht Thuaisceart Éireann ar lán stad.

