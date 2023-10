Ryanair: ‘è arrivato il momento di diventare leggermente più aziendale’

Michael O’Leary e Ryanair si sono evoluti nel corso degli anni. In passato erano conosciuti per acrobazie che attiravano l’attenzione e proposte scandalose.

Il nome di O’Leary è ancora sinonimo di notizie clamorose come la sua affermazione che “il cliente ha sempre torto” (come ha dichiarato in un programma televisivo, il “Late Late Show” su RTÉ), la sua proposta di biglietti in piedi e tariffe per l’uso del bagno.

Ora che Ryanair è diventata la compagnia aerea più grande d’Europa, si concentrano di più sui loro successi piuttosto che sulle stravaganze o sul CEO vestito con cappelli da folletto. O’Leary dice che è arrivato il momento di diventare “leggermente più corporativi” anziché “correre in giro come un pazzo”.

Dopo la pandemia, Ryanair è riuscita a emergere più forte aumentando i voli giornalieri e superando di gran lunga il numero di passeggeri pre-COVID. I dati mensili di luglio (18,7 milioni), agosto (18,9 milioni) e settembre (17,4 milioni) sono tutti record per il mese. Luglio e agosto sono stati superiori del 26% rispetto ai loro dati del 2019, che erano record all’epoca, e settembre è superiore del 23,4% rispetto al 2019. La seconda compagnia aerea più grande d’Europa, Lufthansa, è indietro rispetto al 2019 del 15,8%.

Il modello di business di Ryanair, voli a basso costo (tariffa media 41,12 €, rispetto ai 27,33 € nel 2022 e ai 37,03 € pre-pandemia) e addebiti aggiuntivi (ricavi accessori medi 22,81 €, rispetto ai 17,14 € pre-pandemia), è riuscito a mantenere una solida situazione patrimoniale. Nonostante il rallentamento nella consegna degli aeromobili a causa dei ritardi di produzione, Ryanair punta comunque a trasportare un gran numero di passeggeri e sta lavorando con Boeing per accelerare le consegne.

Ryanair è di gran lunga la compagnia aerea più grande d’Europa, con 60 milioni di passeggeri in più rispetto al gruppo Lufthansa, loro eterni rivali al primo posto delle classifiche. L’arpa è ora presente su uno dei cinque voli sul continente.

La loro flotta di 550 aerei tutti di fabbricazione Boeing lavora più duramente e ha indici di carico più alti rispetto a tutti i loro concorrenti. Gli indici di carico a luglio e agosto erano del 96%, scendendo al 94% a settembre, ancora dieci punti sopra i concorrenti.

Gli orari estivi del 2023 hanno visto il numero dei voli giornalieri aumentare da 2.000 a 3.000. Ciò potrebbe aumentare il numero di passeggeri a 183 milioni nell’anno finanziario fino a marzo, superando facilmente la cifra pre-COVID di 149 milioni. Il signor O’Leary dice che questo è “in parte per fortuna e in parte per coraggio”.

Ryanair ha mantenuto gli aeromobili certificati e i piloti autorizzati durante la pandemia per essere pronti a tornare velocemente nei cieli. Ha anche iniziato a assumere nuovamente prima degli altri. È stato costoso. La compagnia aerea ha perso oltre 1 miliardo di euro dalla sua solida situazione patrimoniale basata su un modello di business di voli a bassissimo costo.

Il signor O’Leary ha rinegoziato un ordine per 135 narrowbody Boeing 737 Max e, se i rumors sono veri, ne ha ordinati altri 75 nel 2020 allo scoppio della crisi del COVID al solo un terzo del prezzo di listino. Questa consegna è stata rallentata. Ryanair si aspettava di ricevere 27 aeromobili, ma a causa dei ritardi di produzione presso l’impianto di Spirit Fuselage a Wichita, combinati con i ritardi nelle riparazioni e nelle consegne di Boeing a Seattle, Ryanair si aspetta ora di ricevere solo 14 aeromobili.

Ciò significa che le rotte previste per il 2023 sono state ridotte. Il numero di aeromobili basate a Dublino, dove la compagnia è coinvolta in una controversia sulle tariffe passeggeri, è stato ridotto di due. A Charleroi, dove la compagnia aerea ha affrontato uno sciopero seriale dei suoi piloti, di tre. Ryanair ridurrà 5 aeromobili nei 4 aeroporti italiani, compresi Bergamo, Napoli e Pisa.

Ci saranno anche riduzioni di aeromobili a East Midlands, Porto e Colonia. Ryanair afferma di non avere aeromobili di riserva quest’inverno poiché è necessaria la manutenzione programmata per l’intera flotta di oltre 550 aeromobili al fine di renderli tutti efficienti per il suo programma estivo 2024, il più grande di sempre. Nonostante questi contrattempi, Ryanair spera ancora di raggiungere l’obiettivo di trasportare circa 180 milioni di passeggeri.

Ryanair sta lavorando con Boeing per cercare di accelerare le consegne nel periodo gennaio-maggio 2024 in modo da poter entrare nella stagione estiva 2024 di punta con tutte le 57 nuove consegne di aeromobili Boeing come previsto.

Le trattative con Boeing per gli aeroplani della prossima fase di espansione di Ryanair si sono arenate poiché il produttore aereo si oppone ad ulteriori sconti. Il signor O’Leary rimane fiducioso nel raggiungere un accordo e prevede di trasportare 300 milioni di passeggeri entro il 2035. Egli crede che l’aviazione europea possa entrare in un periodo di stabilità dopo anni di eccesso di capacità, in cui le barriere all’ingresso, come i ritardi degli ordini e l’incertezza finanziaria, rendono difficile per i nuovi arrivati entrarvi. Ryanair continua a distinguersi con tariffe estremamente basse, leader nel settore, e una abilità nel trasformare le avversità in opportunità.

Tra la sua prima quotazione in borsa nel 1997 e il 2019, il numero di passeggeri è aumentato mediamente del 19% all’anno.

Egli sostiene che dopo 30 anni di eccesso di capacità, l’aviazione europea sta entrando in un periodo di stabilità. I nuovi arrivati troveranno che le barriere all’ingresso stanno già aumentando. Una di queste proviene dal duopolio di produzione tra Boeing e Airbus, il cui ordine di libri è pieno fino al 2027. Tassi di interesse più alti e incertezza finanziaria renderanno più difficile per i nuovi arrivati raccogliere capitali.

Il terzo fattore è Ryanair stessa, che scoraggia i rivali con tariffe basate sui costi più bassi del settore, e con la sua abilità nel trarre vantaggio dalle avversità. Come afferma il signor O’Leary, “guerra, pestilenza…qualcosa andrà storto, ma è anche lì che si presentano le opportunità.”

Comments

comments