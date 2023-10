Ryanair: ‘tá sé in am dúin dul i dtreo níos corparáidaí’

Tá athruithe tagtha ar Mhichael O’Leary agus ar Ryanair le blianta. Sa bhlascaodtaga, bhí aithris orthu ar aon chuma le stuntaí a spreagadh agus moltaí tromchúiseacha.

Tá a ainm féin imníoch go fóill mar gheall ar smaointe a leag sé amach cosúil le “is amhlaidh go mbeidh an custaiméir i gcónaí mícheart” (dúirt sé seo ina chuid ócáid teilifíse, an “Late Late Show” ar RTÉ), a mhol sé doiciméid ar stáisiún aistritheógach agus táilleanna as an leithreas a úsáid.

Anois, mar is peart don aerline is mó san Eoraip, cuireann siad fócas níos mó ar cursaí gnó nó ar an ceannaire eolacháin ag gléasadh suas i hataí láirscroíneach.

Deir sé gur am le bheith “nios coirealta go nócha beagán” seachas “ag rith thart ag féachaint cosúil le ‘eejit’.” Ón phaindéim, tá Ryanair tar éis fás níos láidre trí mhéadú a dhéanamh ar a n-iomramh laethúil agus ar a gcuid taistilóirí roimh líon na noi níos mó ná mar a bhíodh roimh COVID. Tá figiúirí míosúla do Iúil (18.7m), Lúnasa (18.9m) agus Meán Fómhair (17.4m) uilig ar corruithe an-mhór do na míonna.

Bhí Iúil agus Lúnasa 26pc chun tosaigh faoi na figiúirí a bhí acu in 2019, a bhíonn scór acu ar an am sin, agus tá Meán Fómhair 23.4pc chun tosaigh i gcomparáid le 2019. Tá an dara aerlíne is mó san Eoraip, Lufthansa, imithe i ndiaidh a figiúirí in 2019 le 15.8pc.

Tugann modh gnó Ryanair báireolaíochta le h-íompar óráide (taispeántas meáchanair gnó €41.12, suas ó €27.33 in 2022 agus €37.03 sular thosaigh an ochtairbhliain) agus áireamh costas breis (ioncam breise meánochtach ioncam breise €22.81, suas ó €17.14 sular thosaigh an ochtairbhliain) deis dóibh stádas láidir airgeadais a choinneáil.

Cé nach bhfuil an tsraith fheithicil a bhí ag teacht orthu ag bogadh níos gasta mar gheall ar moilliú sa táirgeadh, tá siad fós ag súil le líon mór taistilóirí a chur agus tá siad ag obair le Boeing chun seachadadhanna a luaithe a fháil. Ryanair atá ag feidhmiú mar an iomparálaí is mó san Eoraip ar neamh lena n-iomarca sota, a bhfuil 60m tuilleadh taistilóirí acu ná grúpa Lufthansa, a bhí mar iomarcair buan orthu i gcroileán na gclár.

Tá an cruimh arna chlárú anois ar cheachtar sa chúig ar na heitilt ar an domhan. Oibríonn a gcuid flota le 550 eitleán. Bhí caomhantachtaí i míonna Iúil agus Lúnasa ag 96pc, agus turraing siar sin go dtí 94pc i Meán Fómhair, cuig phointe chun tosaigh ar an gcomórtasóirí fós.

Dearcadhanna an tsamhraidh 2023 chonaic méadú ar líon na n-imeachtaí laethúla ó 2,000 go 3,000. D’fhéadfadh sé seo an líon taistealaithe a ardú go 183m sa bhliain airgeadais go dtí Márta, rud a sheachnaíonn go héasca an figiúr sular thit Covid ar áireamh 149m. Deir an tUasal O’Leary gur “trí dhíomaireacht agus le cairdeas” atá seo tar éis.

Choimeád Ryanair a t-aerpláin tiomanta agus a ceadúnais a údarú le linn an phaindéime chun bheith réidh don téir in airde go sciathánach. Thosaigh siad ag fáilteachas ar ais roimh aon duine eile freisin. Bhí sé daor. Chaill an t-aeirlíne os cionn €1bn ón láimhseáil láidir airgeadais atá faighte acu le córas gnó taistil le híocost thar a bheith íseal.

D’athraigh an tUasal O’Leary ordú ar 135 iomadán tanaí Boeing 737 max agus, má tá na ráflaí fíor, ordú ar 75 níos mó in 2020 ag luí thar fóid sa Chogadh.

Bhí an pilléar seachadtha sin réidhaham. Bhí Ryanair ag súil le 27 aerlíne a fháil, ach de bharr moilleanna táirgthe i suíomh Bithmúra na Seanoga agus moilleanna mionghintí agus seachadta ag Boeing i Seattle, níl Ryanair ag súil ach aon 14 aerlíne a fháil anois.

Ciallaíonn sin go bhfuil na daoine ar Bhealachbhaile, áit a bhfuil an t-aeirlíne ag déileáil le cúpla stre iceafhtaíocht striocadh ag píolótaithe, ag titim tríurch. Tiocfaidh Ryanair 5 eitleání i bhfostú i 4 suíomh Bhoilsce, lena n-áirítear Bergamo, Naples agus Pisa.

Beidh laghdú ar a n-aireanta eitleáin i East Midlands, Porto, agus Cologne. Deir Ryanair nach bhfuil aon eitleání spáránta aige tamall anois de bharr go bhfuil coinníoll amharclainne socraithe scéime isteach ar a fadáin atá de dhíth ar a aerlíne iomlán os cionn 550 eitleán le go mbeidh siad uile seirbhísíoch ar aghaidh aici don scéim samhraidh riamh is mó.

Tá fós dóchas ag Ryanair a 180m spriocphasteála taistealaithe a bhaint amach cinnte galair i bhfad inár dteannta sa bhunseasúr seo. Tá Ryanair ag obair le Boeing chun neartú seachadtaí i rannairí Eanair-Meitheamh 2024 ionas go bhféadfaidh sí dul i bhfeidhm don séasúr taistil 2024 le suas le 57 eitleáin nua eitleáin ó Boeing, ionas go mbeidh siad uile mar is gnáth.

Deirtear go bhfuil na comhráite le Boeing faoi eitleáin don chéad chéim eile d’fhás Ryanair faoi stiúir, agus atá stadaithe dóibh, mar atá an toscaireocht déanach ag cur in aghaidh laghduithe breise.

Tá dóchas ar an tUasal O’Leary go dtiocfaidh comhoiriúnacht chun cinn agus tá sé ag samhladh go n-osclaítear 300m paisinéara a chrochadh go dtí 2035. Creideann sé go dtiocfaidh tréimhse seasmhachta ar fud an Eorpa ar an bhfód tar éis blianta de ghnéth-cabhsaí, áit a ndéanfaidh ceangail a shainchúrsa a chur den bhealach le earnál nua-éirí amach.

Leanann Ryanair ar aghaidh ag céatáil na tairiscintí is ísle san earnáil agus a stór scileanna i bhfógraí slándála a thiontú i gconas a fhírinne. Ó 1997 (sna stocmharganna) go dtí 2019 shábháladh líon na bpaisinéirí meánlíne go 19% sa bhliain.

Deir sé go bhfuil an tEorpa tar éis 30 bliain de ghnéth-cabhsaí agus go bhfuil tréimhse seasmhachta romhainn. Beidh deacrachtaí le fáil ag nósaithe, cé go bhfuil greamáin ordaithe iolracha Boeing agus Airbus lán go dtí 2027. Níos airde rátaí úis agus míuire eacnamaíochta déanfaidh sé níos deacra dóibh siúd atá ag tosú airgeadais a bhailiú.

An treis sin is Ryanair féin, a chuireann iasachtaí ar ghníomharthaí a bhaineann le costais thíoschlána agus a scileanna go follasach.

Mar a deir an tUasal O’Leary, “cogadh, pla, beidh rud éigin mícheart, ach is ann freisin a thiocfaidh na deiseanna.”

