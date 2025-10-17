Belfast’s two airports’ passenger numbers down 2.6pc in August

The two Belfast airports handled 914,125 passengers in August, down 2.6pc on 2024 and up 2.5pc on pre-pandemic. Rolling annual was 8,952,813, up 1.8pc on 2024
Belfast International handled 695,823 passengers, up 8.8pc on pre-pandemic and down 1.8pc on 2024. Rolling annual was 6,597,986, up 2.8pc on 2024.
Belfast City handled 218,302 passengers, down 5.2pc on 2024 and down 13.4pc on pre-pandemic . Rolling annual was 2,354,827, up 0.3pc on 2024.
Derry airport handled 21,274 passengers, up 12pc on 2024 and 3.5pc on pre-pandemic . Rolling annual was 212,392, up 35.9pc on 2024, making it Ireland’s fastest growing airport on rolling annual.