Jetblue leads AI developments in aviation this month

John Grant of OAG

OAG’s October 2025 Airline-Tech Innovation Radar focuses on three non-AI advancements. JetBlue partners with Amazon’s Project Kuiper to provide satellite-powered Wi-Fi across its fleet from 2027, offering faster, low-latency internet.

Queenstown Airport uses a LiDAR system across five departure areas to monitor passenger flow anonymously, predicting congestion. SITA’s Connect Fly, a cloud-native SD-WAN solution, enhances airline and airport connectivity with faster, secure networks.

JetBlue’s partnership diversifies the satellite internet market, Queenstown’s LiDAR ensures privacy in crowd management, and Connect Fly reduces network setup times from months to weeks. These innovations improve efficiency, passenger experience, and operational agility without relying on AI.