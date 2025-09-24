Today’s headlines on TRAVEL Extra, Ireland’s leading source of Travel Information

- Dublin flights among 119 KLM cancellations as ground staff strike
- Royal Caribbean confirms Icon 5 for delivery in 2028
- DAY FIVE: Brussels Zaventem asks airlines to cancel 10pc of flights as fallout from cyber attack continues
- Chef Gareth Smith announces closure of Big Mike’s in Blackrock, Dublin
- Cancellations at Dublin airport today
- DAA initiates judicial review against €6.3m levy from Fingal council
- Restaurants Association hospitality scheduled for Cork this evening
- DAA reports half year group turnover up 6pc to €536.1m
- Uzbekistan Airways orders 14 Boeing 787-9 Dreamliners
- ‘Too big to fit’ – Royal Caribbean’s Legend of the Seas cancels Pisa calls on Med itineraries
- Spirit Airlines to reduce capacity by 25pc in November
- SMBC among lessors pursing Air Albania for unpaid dues on two A319s and one A320
- Gatwick second runway gets go-ahead from Westminster Transport minister Heidi Alexander
- Cork to Kinsale greenway plan receives 2,000 submissions
- Harmony of the Seas to get largest casino in Royal Caribbean’s fleet
- PATA and Adara establish two-year partnership
- San Diego airport opens new Terminal
- Mumbai opens new €55.6m cruise terminal.
- Meath’s Johnstown Estate in Enfield offers two-night Halloween family package for €695
- Construction starts on Navan cycleway
- Bray to Greystones cliff walk report submitted to Wicklow council
- AIRPORT GUIDE: Helsinki, what passengers can expect
- TRAVEL Extra quote of the day: Henry Thoreau
Today’s headlines on TRAVEL Extra, Ireland’s leading source of Travel Information0
Share.