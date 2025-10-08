Dublin Airport reveals 150 destinations from 40 airlines for winter

Dublin Airport has revealed its winter 2025/26 schedule, offering over 150 destinations across 40 airlines from late October to March 2026.
New routes include Aer Lingus services to Turin, ideal for skiing, and Tromso, a prime Northern Lights destination, alongside SkyUp’s flights to Chișinău, Moldova.
Ryanair extends its summer-only Dublin-Rabat route into winter, while transatlantic options include 190 weekly flights to North American cities like Nashville, Indianapolis, and Cancun.
Middle East connectivity grows with Emirates adding a third daily Dubai flight, Qatar Airways increasing Doha services to 20 weekly, and Etihad boosting Abu Dhabi flights to 11 per week.
London remains the top destination with over 800 weekly flights, while passenger numbers rose 3.4pc to 26m in the first nine months of 2025.
DAA shared: “This winter’s schedule offers incredible choice with new routes like Turin and Tromso, alongside enhanced long-haul connectivity to North America and the Middle East.”
Aer Lingus shared: “Our new Cancun service from January 2026 will give passengers a fantastic warm-weather escape option this winter.”
Ryanair shared: “Extending our Rabat route into winter reflects our commitment to offering year-round value and connectivity from Dublin.”
- Aberdeen (Scotland): Aer Lingus, Loganair
- Abu Dhabi (United Arab Emirates): Etihad Airways
- Agadir (Morocco): Ryanair
- Alghero (Italy): Ryanair
- Alicante (Spain): Aer Lingus, Ryanair
- Amsterdam (Netherlands): Aer Lingus, KLM, Ryanair
- Antalya (Turkey): SunExpress
- Athens (Greece): Aer Lingus, Aegean Airlines, Ryanair
- Atlanta (United States): Delta
- Bacău (Romania): Dan Air
- Barcelona (Spain): Aer Lingus, Ryanair, Vueling
- Bari (Italy): Ryanair
- Basel (Switzerland): Ryanair
- Beijing (China): Hainan Airlines
- Bergen (Norway): Widerøe
- Berlin (Germany): Aer Lingus, Ryanair
- Biarritz (France): Ryanair
- Bilbao (Spain): Aer Lingus
- Birmingham (England): Aer Lingus, Ryanair
- Bologna (Italy): Ryanair
- Bordeaux (France): Aer Lingus, Ryanair
- Boston (United States): Aer Lingus, Delta, JetBlue
- Bratislava (Slovakia): Ryanair
- Brindisi (Italy): Aer Lingus, Ryanair
- Bristol (England): Aer Lingus, Ryanair
- Brussels (Belgium): Aer Lingus, Ryanair
- Bucharest (Romania): HiSky, Ryanair, Anima Wings
- Budapest (Hungary): Aer Lingus, Ryanair
- Burgas (Bulgaria): Ryanair
- Bydgoszcz (Poland): Ryanair
- Cagliari (Italy): Ryanair
- Cairo (Egypt): Egypt Air
- Calgary (Canada): WestJet
- Cancún (Mexico): Aer Lingus (Tue, Thu, Sat)
- Carcassonne (France): Ryanair
- Cardiff (Wales): Ryanair
- Catania (Italy): Aer Lingus
- Chania (Greece): Ryanair
- Charlotte (United States): American Airlines
- Chicago (United States): Aer Lingus, American Airlines, United Airlines
- Chisinau (Moldova): FlyOne, HiSky
- Cleveland (United States): Aer Lingus
- Cluj (Romania): HiSky, Ryanair
- Cologne (Germany): Ryanair
- Copenhagen (Denmark): Ryanair, SAS, Norwegian
- Corfu (Greece): Aer Lingus, Ryanair
- Dalaman (Turkey): Aer Lingus, Ryanair
- Dallas (United States): American Airlines
- Denver (United States): Aer Lingus
- Detroit (United States): Delta
- Doha (Qatar): Qatar Airways
- Donegal (Ireland): Aer Lingus
- Dubai (United Arab Emirates): Emirates
- Dubrovnik (Croatia): Aer Lingus, Croatia Airlines, Ryanair
- Düsseldorf (Germany): Aer Lingus, Eurowings
- East Midlands (England): Ryanair
- Edinburgh (Scotland): Aer Lingus, Ryanair
- Eindhoven (Netherlands): Ryanair
- Exeter (England): Aer Lingus
- Faro (Portugal): Aer Lingus, Ryanair
- Frankfurt (Germany): Aer Lingus, Lufthansa, Ryanair
- Fuerteventura (Spain): Aer Lingus, Ryanair
- Funchal (Portugal): Ryanair
- Gdańsk (Poland): Ryanair
- Geneva (Switzerland): Aer Lingus, Swiss
- Glasgow (Scotland): Aer Lingus, Ryanair
- Gran Canaria (Spain): Aer Lingus, Ryanair
- Guernsey (Channel Isles): Aurigny
- Halifax (Canada): WestJet
- Hamburg (Germany): Aer Lingus, Ryanair
- Hartford (United States): Aer Lingus
- Helsinki (Finland): Finnair
- Heraklion (Greece): Aer Lingus
- Iași (Romania): HiSky, Ryanair
- Ibiza (Spain): Ryanair
- Indianapolis (United States): Aer Lingus
- Isle of Man: Aer Lingus
- Istanbul (Turkey): Pegasus Airlines, Turkish Airlines
- Izmir (Turkey): Aer Lingus, SunExpress
- Katowice (Poland): Ryanair
- Kaunas (Lithuania): Ryanair
- Kerry (Ireland): Ryanair
- Klaipėda/Palanga (Lithuania): Ryanair
- Kos (Greece): Aer Lingus, Ryanair
- Košice (Slovakia): Ryanair
- Kraków (Poland): Ryanair
- La Rochelle (France): Ryanair
- Lanzarote (Spain): Aer Lingus, Ryanair
- Las Vegas (United States): Aer Lingus
- Leeds (England): Aer Lingus, Ryanair
- Lisbon (Portugal): Aer Lingus, Ryanair, TAP Air Portugal
- Liverpool (England): Aer Lingus, Ryanair
- Łódź (Poland): Ryanair
- London (England): Aer Lingus, British Airways, Ryanair
- Los Angeles (United States): Aer Lingus
- Lourdes (France): Ryanair
- Lublin (Poland): Ryanair
- Luxembourg (Luxembourg): Luxair, Ryanair
- Lyon (France): Aer Lingus
- Madrid (Spain): Aer Lingus, Iberia Express, Ryanair
- Málaga (Spain): Aer Lingus, Ryanair
- Malta (Malta): Aer Lingus, Ryanair
- Manchester (England): Aer Lingus, Ryanair
- Marrakech (Morocco): Aer Lingus, Ryanair
- Marseille (France): Aer Lingus, Ryanair
- Memmingen (Germany): Ryanair
- Menorca (Spain): Ryanair
- Miami (United States): Aer Lingus
- Milan (Italy): Aer Lingus, Ryanair
- Milas (Turkey): Ryanair
- Minneapolis (United States): Aer Lingus, Delta
- Montreal (Canada): Air Canada
- Munich (Germany): Aer Lingus, Lufthansa
- Murcia (Spain): Ryanair
- Nantes (France): Aer Lingus, Ryanair
- Naples (Italy): Aer Lingus, Ryanair
- Nashville (United States): Aer Lingus
- New York (United States): Aer Lingus, Delta, JetBlue
- Newcastle (England): Aer Lingus, Ryanair
- Newquay (England): Aer Lingus, Ryanair, Emerald Airlines
- Nice (France): Aer Lingus, Ryanair
- Nîmes (France): Ryanair
- Olbia (Italy): Aer Lingus, Ryanair
- Orlando (United States): Aer Lingus
- Oslo (Norway): Norwegian, SAS
- Palermo (Italy): Ryanair
- Palma (Spain): Aer Lingus, Ryanair
- Paphos (Cyprus): Ryanair
- Paris (France): Aer Lingus, Air France, Ryanair, Transavia, Vueling
- Perpignan (France): Aer Lingus
- Philadelphia (United States): Aer Lingus, American Airlines
- Pisa (Italy): Aer Lingus, Ryanair
- Porto (Portugal): Ryanair
- Poznań (Poland): Ryanair
- Prague (Czech Republic): Aer Lingus, Ryanair
- Rabat (Morocco): Ryanair
- Reykjavik (Iceland): Icelandair
- Rhodes (Greece): Ryanair
- Riga (Latvia): Air Baltic, Ryanair
- Rodez (France): Ryanair
- Rome (Italy): Aer Lingus, Ryanair
- Rovaniemi (Finland): Ryanair
- Rzeszów (Poland): Ryanair
- Saint Helier/Jersey (Channel Isles): Aer Lingus, Blue Islands
- Salzburg (Austria): Ryanair
- San Francisco (United States): Aer Lingus
- Santander (Spain): Ryanair
- Santiago de Compostela (Spain): Aer Lingus, Ryanair
- Santorini (Greece): Aer Lingus, Ryanair
- Seattle (United States): Aer Lingus
- Seville (Spain): Aer Lingus, Ryanair
- Sofia (Bulgaria): Ryanair
- Southampton (England): Aer Lingus
- Split (Croatia): Aer Lingus, Ryanair, Croatia Airlines
- St. John’s (Canada): WestJet
- Stockholm (Sweden): Ryanair, SAS
- Stuttgart (Germany): Eurowings
- Szczecin (Poland): Ryanair
- Tallinn (Estonia): Ryanair
- Tenerife (Spain): Aer Lingus, Ryanair
- Thessaloniki (Greece): Ryanair
- Toronto (Canada): Aer Lingus, Air Canada, WestJet, Air Transat
- Toulouse (France): Aer Lingus, Ryanair
- Trieste (Italy): Ryanair
- Tromsø (Norway): Aer Lingus (Wed, Sun)
- Turin (Italy): Ryanair
- Valencia (Spain): Ryanair
- Vancouver (Canada): Air Canada
- Venice (Italy): Aer Lingus, Ryanair
- Verona (Italy): Aer Lingus, Ryanair
- Vienna (Austria): Aer Lingus, Ryanair
- Vilnius (Lithuania): Ryanair
- Warsaw (Poland): Aer Lingus, Ryanair
- Washington (United States): Aer Lingus, United Airlines
- Wrocław (Poland): Ryanair
- Zadar (Croatia): Ryanair
- Zagreb (Croatia): Ryanair
- Zakynthos (Greece): Ryanair
- Zürich (Switzerland): Aer Lingus, Swiss