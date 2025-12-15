Trending
Eoghan Corry's TRAVEL Extra
You are at:»»Australia experiences widespread flight disruptions
Vanessa Hudson CEO of Qantas
Vanessa Hudson CEO of Qantas

Australia experiences widespread flight disruptions

0
By on Aviation

Multiple airlines operating in Australia including Qantas Jetstar and Virgin Australia have recorded 34 cancellations and 645 delays across major airports . 

Disruptions affected Melbourne Brisbane Sydney Perth and Adelaide with Qantas reporting delays at key hubs. Network Aviation United Airlines and Air New Zealand also experienced issues. 

Passengers encountered longer wait times and rescheduling needs during peak travel period. Authorities monitored conditions while airlines issued apologies and assistance options.

Related posts:

Michael O'Leary FY results presentation 2024Ryanair record November sees growth back to 6pc after summer blip Joe Gilmore of Knock airportMinister meets with Knock Airport to advance Strategic Development Zone Mark Tighe of IALPAAer Lingus pilot suspension in Manchester after mid flight seating dispute WATCH: Antonio Martin speaking at Spain Talks caring for the future conference
Share.

Related Posts

Comments are closed.