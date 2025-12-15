Australia experiences widespread flight disruptions

Multiple airlines operating in Australia including Qantas Jetstar and Virgin Australia have recorded 34 cancellations and 645 delays across major airports .
Disruptions affected Melbourne Brisbane Sydney Perth and Adelaide with Qantas reporting delays at key hubs. Network Aviation United Airlines and Air New Zealand also experienced issues.
Passengers encountered longer wait times and rescheduling needs during peak travel period. Authorities monitored conditions while airlines issued apologies and assistance options.