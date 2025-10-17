Trending
Eoghan Corry's TRAVEL Extra
Belfast’s two airports’ passenger numbers down 2.6pc in August

By on Aviation
Dan Owens, CEO of Belfast International Airport
Dan Owens, CEO of Belfast International Airport

The two Belfast airports handled 914,125 passengers in August, down 2.6pc on 2024 and up 2.5pc on pre-pandemic. Rolling annual was 8,952,813, up 1.8pc on 2024

Belfast International handled 695,823 passengers, up 8.8pc on pre-pandemic and down 1.8pc on 2024. Rolling annual was 6,597,986, up 2.8pc on 2024.

Belfast City handled 218,302 passengers, down 5.2pc on 2024 and down 13.4pc on pre-pandemic . Rolling annual was 2,354,827, up 0.3pc on 2024.

Derry airport handled 21,274 passengers, up 12pc on 2024 and 3.5pc on pre-pandemic . Rolling annual was 212,392, up 35.9pc on 2024, making it Ireland’s fastest growing airport on rolling annual. 

