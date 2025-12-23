€26m faoin scéim athnuachana bailte agus sráidbhailte – an liosta IOMLÁN de na deontais

D’fhógair an tAire Calleary €26m d’infheistíocht i 116 thionscadal athnuachana i mbailte tuaithe ar fud na tíre.
Tá sé mar aidhm ag an scéim lár na mbailte a athbheochan, ag díriú go háirithe ar fhoirgnimh thréigthe a úsáid agus ar dhaoine a mhealladh ar ais chuig na croíláir.
Sampla de thionscadail maoinithe:
- €500,000 d’amharclann, ionad ealaíon & margadh i mBaile Uí Bheoláin, Co. an Chláir.
- €500,000 chun Bloc Príosúin folamh a athchóiriú san Aonach, Co. Thiobraid Árann.
- €500,000 d’athchóiriú ar dhá fhoirgneamh le haghaidh Café & Siopa Pobail i nGleann Mór, Cill Chainnigh.
- €500,000 chun leabharlann i Suí an Róin, Uíbh Fhailí a athrú ina spás pobail ilfheidhmeach.
- €300,000 le haghaidh athchóiriú ar Mhúseam Chorca Dhuibhne i mBaile an Fheirtéaraigh.
- €300,000 chun Cearnóg an Mhargaidh i mBaile na Cille, Laois a athghiniúint.
- €300,000 le clós súgartha a thógáil i gCollan, Co. Lú.
Tionscadail eile a áirítear: athchóiriú ar shéipéal mar ionad pobail, feabhsuithe sráide, agus forbairtí spásanna poiblí.
Léiríonn an fógra rogha réigiúnach, le tionscadail san Iarthar, an Deisceart, an tOirdheisceart agus an Tuaisceart.
Soláthraítear maoiniú réamhfhorbartha do 39 dtionscadal chun iad a ullmhú d’infheistíocht amach anseo.
Luann an tAire go bhfuil tionchar “thar a bheith dearfach” ag an scéim ar bhuailte tuaithe.
Cuireann an tinfeadh seo le “leibhéil infheistíochta i dtuath na hÉireann i bhfeidhm nach bhfacthas riamh cheana” dar leis an Aire.
D’fhógar an tAire Calleary: “Tá áthas orm na tionscadail rathúla a roghnaíodh as iarratais chuig Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte 2025 a fhógairt. Tá tionchar thar a bheith dearfach ag an Scéim i gcónaí ar bhailte agus sráidbhailte tuaithe na hÉireann agus neartóidh an infheistíocht seo an obair seo tuilleadh.”
“In 2025, leanfaimid orainn ag cur leibhéil infheistíochta i dtuath na hÉireann i bhfeidhm nach bhfacthas riamh cheana – ag déanamh ár mbailte agus ár sráidbhailte níos fearr le maireachtáil iontu, le hoibriú iontu, le teaghlach a thógáil agus le gnó a reáchtáil iontu. Deimhnítear i bhfógra an lae inniu ár dtiomantas láidir chun tacú lenár bpobail thuaithe go heacnamaíoch agus go sóisialta araon.”
“Tá ardleibhéal spéise sa scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte agus is ar ardchaighdeán i gcónaí a bhíonn na hiarratais a chuireann ár n-údaráis áitiúla chun cinn tar éis a rannpháirtíochta le pobail. Is rud dearfach é a thabhairt faoi deara go bhfuil líon na dtionscadal atá ag teacht chun cinn ag fás ó bhailte atá gníomhach i bpróiseas chun tosaíocht a thabhairt do lár an bhaile. Tá na bailte seo ag obair lena nOifigigh Athnuachana Baile chun a bpobail a fhorbairt agus a fheabhsú. Déanaim comhghairdeas le gach duine ar éirigh leo.”
Baile Átha Cliath (Fingal)
- Baile Bachaille: Feabhsuithe ar lár an tsráidbhaile, suíocháin, soilsiú, agus bealach Fingal Camino – €218,700.
- Loisc: Feabhsuithe ar an réimse poiblí le comharthaí treorach, ealaín phoiblí, agus tírdhreach inite – €195,075.
- Naomh Mairgréid: Deisiú, athchóiriú agus síneadh ar an halla pobail – €500,000.
An Cabhán
- Coill na Seanráth: Scéim péinteála ar fud an bhaile, spásanna poiblí nua, comharthaí treorach, agus soilsiú – €299,250.
- Cúirt an Rí: Mol Gníomhaíochta Áineasa le saoráid ilfheidhmeach súgartha agus spóirt – €300,000.
- An Mullach: Péinteáil na Príomhshráide, spásanna lasmuigh feabhsaithe, agus pointí isteach fáilteacha – €300,000.
Ceatharlach
- Tulach: Claochlú Pháirc Bhaile Tulach ina spás pobail ilfheidhmeach le cosáin, páirc scátála, limistéar cluichí, rochtain abhann, agus taitneamhachtaí dúlra – €500,000.
An Clár
- Baile Uí Bheoláin: Athchóiriú agus síneadh halla pobail ó na 1940idí ina amharclann nua-aimseartha, ionad ealaíon agus spás margaidh – €500,000.
- An Scairbh: Athfhorbairt foirgnimh thréigthe ina ionad óige cuimsitheach – €274,480.
Corcaigh
- Blarna: Uasghrádú ar charrchlós Pháirc Uí Shé – €135,500.
- Eochaill: Oibreacha slinn agus fuinneoga ar Thúr Geata an Chloig – €250,000.
- Gleann an Iolair Uachtarach: Inrochtaineacht agus tírdhreachú ar an ionad pobail – €81,340.
- Pasáiste Thiar: Oibreacha feabhais agus éifeachtúlachta fuinnimh ar an ionad pobail – €300,000.
- Píce Ciarraí: Críochnú charrchlóis agus saoráidí i bPáirc Bhaile Uí Chatháin – €159,352.
- Ráth Chormaic: Plás lár an tsráidbhaile, radharc sráide, agus tírdhreachú – €300,000.
- An Túr: Uasghrádú ar pháirc súgartha do leanaí idir 6 agus 12 bliana d’aois – €121,050.
Ciarraí (€1,369,939 san iomlán)
- Baile an Fheirtéaraigh: Athbheochan ar Mhúseum Chorca Dhuibhne agus ionad pobail chun oidhreacht áitiúil a chosaint, eispéireas cuairteoirí a fheabhsú, agus inbhuanaitheacht a mhéadú – €300,000.
- Baile an Mhuilinn: Oibreacha athchóirithe riachtanacha ar Halla Mhuintir na Tíre, Baile an Mhuilinn – €269,939.
- Fosadh: Caomhnú agus athchóiriú ar fhoirgnimh Ionad Pobail Fosadh lena n-áirítear Séipéal cosanta Naomh Lelia – €300,000.
- Lios Tuathail: Uasghrádú agus athchóiriú ar Ionad Pobail Lios Tuathail a ndearnadh damáiste dó le tine in 2022 – €500,000.
Cill Dara (€284,040 san iomlán)
- Áth Garbháin: Uasghrádú ar spás oscailte pobail beag le suíocháin agus trealamh súgartha ócáideach de réir mháistirphlean an tsráidbhaile – €45,000.
- Claonadh: Oibreacha feabhais agus uasghrádaithe ar spás áineasa agus taitneamhacht pháirc súgartha Chlaonadh – €239,040.
Cill Chainnigh (€1,100,000 san iomlán)
- Baile Sheáin: Feabhsuithe ar an réimse poiblí lena n-áirítear forbairt spáis phoiblí sa chearnóg – €300,000.
- Callainn: Athchóiriú ar urlár na talún ag 18 Sráid an Droichid Uachtarach le haghaidh úsáide gnó agus athshuiteáil carrbhealaigh chun rochtain coisithe a fheabhsú – €300,000.
- An Gleann Mór: Athchóiriú ar dhá fhoirgneamh folamh ina chaifé agus siopa pobail le haghaidh nasc sóisialta agus fiontraíochta áitiúla – €500,000.
Cill Mhantáin (€225,000 san iomlán)
- Ráth Droma: Uasghrádú ar shaoráidí leictreacha agus leithris i Halla Chumann Forbartha Ráth Droma le haghaidh sábháilteachta agus inrochtaineachta – €225,000.
Dún na nGall
- Bealach Feich – Srath an Urláir: Babhla Druim Buí agus seirbhísí coimhdeacha i nGairdíní an Chaisleáin – €500,000.
- Milford: Athchóiriú ar Ionad Pobail an Ghallóglach – €300,000.
Gaillimh (€1,564,550 san iomlán)
- Áth na Screighe: Feabhas a chur ar éadanacha sráide na bpríomhfhoirgneamh cónaithe agus tráchtála chun idirghníomhaíocht coisithe, rannpháirtíocht pobail agus inbhuanaitheacht comhshaoil a chur chun cinn – €250,000.
- Cill Íomair: Athbheochan lár an tsráidbhaile trí fheabhsuithe ar éadanacha siopaí agus aghaidheanna chun folúntas a láimhseáil agus athléimneacht eacnamaíoch a mhéadú – €214,550.
- An Fhairche (Cluain Búr): Athchóiriú ar an ionad pobail chun spás sábháilte, nua-aimseartha agus cuimsitheach a chruthú le saoráidí uasghrádaithe d’imeachtaí, foghlaim agus nasc sóisialta – €300,000.
- Leitir Móir: Uasghrádú ar Pháirc Phobail Leitir Móir le súgradh cuimsitheach agus spásanna glasa le haghaidh folláine, bithéagsúlacht agus áineas inbhuanaithe – €300,000.
- Port Omna: Athchóiriú ar Halla an Bhaile agus Bridewell chun oidhreacht a chosaint, sábháilteacht a fheabhsú, agus na spásanna pobail seo a athfhuinneamh – €500,000.
An Iarmhí (€794,300 san iomlán)
- Baile na Carraige: Athghiniúint chroí an tsráidbhaile lena n-áirítear athfhorbairt na Cearnóige, nasc leis an Seanbhealach Iarnróid, agus feabhas sráide – €500,000.
- An Móta: Athnuachan ar dhá spás comhphobail ag Cearnóg an Mhuilinn-Chuain agus an t-acomhal le péinteáil, suíocháin, agus comharthaí – €294,300.
Laois (€594,000 san iomlán)
- Baile na Coille: Athghiniúint Chearnóg Mhargadh an Bhaile le feabhsuithe ar an réimse poiblí – €297,000.
- Cnoc Mheileach: Feabhas a chur ar an charrchlós atá ann cheana lena n-áirítear athdhromchlú, ductáil luchtairí EV, agus bearta sábháilteachta coisithe – €297,000.
Liatroim (€939,705 san iomlán)
- Carraig Álainn: Scéim feabhais radhairc sráide chun cuma an tsráidbhaile a athbheochan agus gnó a mhealladh – €139,705.
- Ceis Charraigín: Céim 2 d’athfhorbairt iar-Bheairic an Gharda Síochána ina saoráid pobail ilfheidhmeach – €500,000.
- Cora Droma Rúisc: Feabhas ar réimse poiblí An Duga le tírdhreachú bithéagsúil, suíocháin inrochtana, céimeanna cloiche athchóirithe, agus athsholáthar geata slán – €300,000.
Loch Garman (€1,100,000 san iomlán)
- Baile Uí Uaig: Mol pobail ilfheidhmeach le hoiliúint, fiontair, agus gairdín i siopa/oifig poist folamh athraithe – €300,000.
- Droichead an Chaisleáin: Claochlú ar ghairdíní Theach Dhroichead an Chaisleáin ina spás imeachtaí lasmuigh agus páirc phóca – €300,000.
- Ros Mhic Thriúin: Athchóiriú ar Theach Cúirte folamh cosanta Ros Mhic Thriúin ina saoráid pobail, taispeántais agus ilúsáide – €500,000.
Longfort (€609,017 san iomlán)
- Béal Átha Liag: Athchóiriú agus feabhas ar Ghairdín Céadfach agus Mol Gorlainne le haghaidh cuimsitheachta agus fiontraíochta – €109,017.
- An Longfort: Carrchlós tírdhreachaithe le báid inrochtana agus EV i bPáirc an Phobail chun tacú le héileamh na páirce súgartha agus scátpháirc – €500,000.
Lú (€1,151,180 san iomlán)
- Baile na hEaglaise: Nuachóiriú ar thaobh amuigh an ionaid pobail lena n-áirítear péinteáil, múrmhaisiú, rampaí, leithris, agus gairdín pobail – €225,000.
- Cairlinn: Athghiniúint dhá lána as Sráid an Iúir le hathdhromchlú, draenáil, soilsiú, agus péinteáil éadanacha – €126,180.
- Clochar Ceann: Forbairt spáis chathartha tírdhreachaithe le suíocháin amfaitéatair agus ionad léirmhínithe – €500,000.
- Collann: Tógáil páirce súgartha le trealamh inrochtana agus oibreacha coimhdeacha – €300,000.
Luimneach (€795,884 san iomlán)
- Áth Dara: Feabhas ar an réimse poiblí le haghaidh rochtain fheabhsaithe sa sráidbhaile – €300,000.
- Áth an tSléibhe: Athfhorbairt fhoirgnimh comhairle an phobail ina mol nua-aimseartha éifeachtach fuinnimh le spásanna cruinnithe agus ceardlainne – €495,884.
Maigh Eo (€1,400,000 san iomlán)
- Béal an Átha: Uasghrádú agus breisiú ar bhonneagar soilsithe féile le húsáid ar feadh na bliana – €300,000.
- Béal an Mhuirthead: Cuid nua de shiúlóid chósta Shlí na Farraige chun inrochtaineacht agus turasóireacht chultúrtha a fheabhsú – €300,000.
- Caisleán an Bharraigh: Leathnú ar charrchlós Ionad Fóillíochta Loch na Leannáin chun tacú le mol spóirt réigiúnach – €300,000.
- An Eala: Céim 1 d’fheabhsú plás an tsráidbhaile ina spás uirbeach inrochtana le haghaidh margaí agus féilte – €500,000.
An Mhí (€1,397,756 san iomlán)
- Droim Conrach: Athfhorbairt dhá shuíomh thréigthe ina bpáirc phoiblí ilfheidhmeach, plás, amfaitéatar, caifé, agus mol – €500,000.
- Dúleek: Siúlóid abhann líneach a nascann trí limistéar glas – €300,000.
- Ráth Chairn: Athchóiriú ar an ionad pobail chun cultúr agus teanga na Gaeltachta a chaomhnú agus a chur chun cinn – €300,000.
- Ráth Cheannaigh: Uasghrádú ar an halla agus seomraí cruinnithe san ionad pobail – €297,756.
Muineachán (€1,100,000 san iomlán)
- Caisleán an Bhlainne: Feistiú inmheánach foirgnimh pobail i bPáirc Mindszenty le haghaidh rochtain ilúsáide – €300,000.
- Carraig Mhachaire Rois: Feabhsuithe radhairc sráide lena n-áirítear soilsiú sainchomharthaí agus gné uisce poiblí i gCearnóg an Mhargaidh – €500,000.
- Muineachán: Saoráid stadaithe do mhótarchampa le seirbhísí agus feabhsuithe réimse poiblí in aice leis an nGlasbhealach – €300,000.
Port Láirge (€1,183,386 san iomlán)
- Dún Aill: Dearadh ailtireachta le haghaidh acmhainn oifige breise i iar-spás tionsclaíochta ag Páirc Éiceo – €300,000.
- Dún Mór Thoir: Uasghrádú ar limistéar súgartha leanaí ina saoráid chuimsitheach agus spás ilúsáide ag Trá na gComhairleoirí – €300,000.
- Port Laoise: Athghiniúint pháirce le taitneamhachtaí lasmuigh uasghrádaithe – €300,000.
- An Rinn: Bonneagar tacaíochta agus taitneamhachtaí spáis ghlais – €283,386.
Ros Comáin (€600,000 san iomlán)
- Eilfin: Feabhsuithe radhairc sráide agus péinteála lena n-áirítear éadanacha, soilsiú, tírdhreachú, comharthaí, agus caomhnú sócmhainní oidhreachta – €300,000.
- Ros Comáin: Nascacht coisithe a cheanglaíonn cearnóg an bhaile le Páirc Loch na nÉan le pábháil, comharthaí, suiteálacha ealaíne, agus soilsiú bog – €300,000.
Sligeach (€900,000 san iomlán)
- Baile Uí Ghadhra: Mol pobail ilfheidhmeach i bPáirc Pobail Bhaile Uí Ghadhra – €300,000.
- Cliathónaí: Uasghrádú agus síneadh ar iar-Stáisiún an Gharda Síochána ina saoráid pobail ilfheidhmeach – €300,000.
- Íascaigh: Páirc súgartha inrochtana agus gairdín céadfach do leanaí de gach cumas – €300,000.
Tiobraid Árann (€912,950 san iomlán)
- An tAonach: Athchóiriú ar bhloc folamh an Phríosúin le haghaidh eispéireas cuairteoirí sa Cheathrú Stairiúil & Cultúir – €500,000.
- Caiseal: Céim 2 d’fhorbairt Pháirc an Bhaile lena n-áirítear bordshiúlóid, cosáin, agus tírdhreachú – €300,000.
- Teampall Mór: Feabhsuithe bithéagsúlachta agus cuairteoirí i bPáirceanna an Bhaile lena n-áirítear carrchlós agus limistéar picnice – €112,950.
Uíbh Fhailí (€1,100,000 san iomlán)
- Cill Chormaic: Plás pobail le spás margaidh, draenáil dúlra-bhunaithe, tírdhreachú bithéagsúlachta, agus páirceáil – €300,000.
- An Mhucalach: Taitneamhacht áineasa agus plás lár an tsráidbhaile ag an ionad pobail le réimse poiblí agus páirceáil – €300,000.
- Suí an Róin: Athfhorbairt na seanleabharlainne folamh ina spás pobail ilfheidhmeach nua-aimseartha – €500,000.