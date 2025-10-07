‘Dea-scéala don Ghaeilge agus don Ghaeltacht’ – Foras na Gaeilge

Chuir Seán Ó Coinn, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, fáilte roimh fhógra an lae inniu go mbeidh €2m ar fáil in 2026 chun aghaidh a thabhairt ar dheacrachtaí maoinithe stairiúla Fhoras na Gaeilge. Dúirt sé go léiríonn an méadú 23 faoin gcéad ar bhuiséad na Gaeilge agus na Gaeltachta tiomantas an Aire Calleary agus tábhacht Aire Sinsearach a bheith ag plé leis na réimsí seo ag bord an Rialtais.
D’fhógair an Roinn Forbartha Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta go gcuirfear €2 milliún ar fáil chun dul i ngleic le deacrachtaí maoinithe ó 2008. Ghabh Ó Coinn buíochas leis an Aire agus le hoifigigh na Roinne as a n-iarrachtaí lena chinntiú nach mbeidh ciorruithe ar dheontaithe Fhoras na Gaeilge in 2026. Dhearbhaigh sé go bhfuil súil aige anois go mbeidh deis ann scéimeanna maoinithe reoite a athnuachan.
Dúirt Ó Coinn go bhfuil an méadú seo ina dhea-scéala don Ghaeilge agus don Ghaeltacht. Beidh Foras na Gaeilge ag comhoibriú le hoifigigh na Roinne sna míonna amach romhainn chun na bealaí is fearr a aimsiú chun an maoiniú breise a úsáid.
D’fhógar Seán Ó Coinn “Tá súil agam anois go mbeadh deis ann aghaidh a thabhairt ar athnuachan ar roinnt scéimeanna maoinithe a bhí reoite le tamall de bhlianta. Is dea-scéala é don Ghaeilge agus don Ghaeltacht go mbeidh méadú 23% le teacht ar an bhuiséad in 2026. Beidh Foras na Gaeilge ag súil le comhoibriú le hoifigigh na Roinne sna míonna beaga amach romhainn leis na bealaí is éifeachtaí a aimsiú le leas a bhaint as an maoiniú breise.”