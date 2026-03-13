Trending
Eoghan Corry's TRAVEL Extra
Dublin Saint Patrick's festival programme underway with extensive coverage

Dublin’s Saint Patrick’s Festival runs from 14 to 17 March under the theme Roots with over 150 artists taking part in events exploring identity and shared stories. 

RTÉ broadcasts the main parade live on Saint Patrick’s Day and offers special programming across television and radio. The four day celebration includes music, culture, and family activities across the city.

